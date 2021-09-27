Правительственный поезд сняли на видео в Крыму

Один из составов КЖД. Фото: Крымская железная дорога/Вконтакте

Литерный или правительственный поезд засняли на видео в Крыму. Состав, предназначенный для первых лиц государства, зафиксировали на остановочном пункте 1529 километр в Севастополе. Видео опубликовали в группе Крымской железной дороги в социальной сети. Правда, дату и время съемки не указали, уточнив лишь, что это 2021 год.

В составе поезда пользователи заметили вагоны с усиленным ЦЛП и двумя гидрогасителями, какие применяются в спецпоездах. Правда, некоторые засомневались в необходимости использования литерных поездов в Крыму после открытия скоростной трассы «Таврида».

Литерными поездами называют поезда высокой важности, которые перевозят ценные грузы или важных особ.

Изначально литерными назывались поезда, в составе которых имелись вагоны со спальными местами одно над другим.

Часто в составе литерного поезда присутствуют бронированные вагоны, а его охрану обеспечивают специальные службы.

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