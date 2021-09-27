В крымском аэропорту открылась фотовыставка местных достопримечательностей

В Симферопольском аэропорту открылась фотовыставка популярных туристических мест в Крыму. Фото: пресс-служба воздушной гавани крымской столицы

В терминале международного аэропорта «Симферополь» открылась фотовыставка уникальных достопримечательностей Крыма. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, экспозиция приурочена к Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября.

Жители и гости полуострова смогут увидеть 12 работ, которые установлены на мольберты. Авторы запечатлели самые популярные туристические места: замок Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец, Белая скала, Форосская церковь. Больше фото можно посмотреть, просканировав QR-код на заглавной фотографии.

Уточняется, что выставка размещена на первом этаже терминала, рядом с зоной регистрации пассажиров. Организатором мероприятия выступил Туристический портал Крыма Travel Crimea при поддержке Министерства курортов и туризма Республики Крым и ГУП РК «Крымский туристский центр».

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