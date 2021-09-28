Погода в Крыму на 28 сентября: переменная облачность и тепло до +19

Симферополь во власти переменной облачности.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
28 сентября на Крымском полуострове опасных метеорологических явлений не ожидается. Столбик же термометра неумолимо ползет вниз, с каждым днем в южном крае становится все свежее, и свежее. На бархатный сезон нет и намека, заблудился он где-то.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 15…17°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 1 м/с. Днем +17…19°.
В Ялте, судя по данным gismeteo.ru, +14…17°, скорость восточного ветра 2-8 м/с. Дождь.
В Евпатории +13…17°, скорость северо-восточного ветра 4-8 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии тепло 13…16°, северный ветер 5-10 м/с. Переменная облачность.
В Керчи всего 14…16°, скорость север-восточного ветра 4-8 м/с. Дождь.
Температура воды в Черном море + 19…21°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50