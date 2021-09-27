Чемпион мира по боксу из Симферополя пока не собирается ехать в Крым

Фото: Александр Усик/instagram

Боксер из Симферополя Александр Усик выиграл три титула чемпиона мира, однако пока не планирует ехать в Крым.

- Если он поедет в республику – я первый узнаю, – цитирует «Крым 24» первого тренера спортсмена.

Напомним, ранее украинский боец родом из крымской столицы Александр Усик победил в боксерском поединке с британцем Энтони Джошуа. Он завоевал пояса WBA (Super), IBF, WBO, IBO в тяжелом весе. За спортсмена болел почти весь Крым, хоть и прогнозы изначально были не в его пользу. Эта победа стала для него 19-й на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Симферополя участника Олимпийских игр в Токио Глеба Бакши встречали с флагами, цветами и караваем. На соревнованиях боксер завоевал «бронзу» в весовой категории до 75 килограммов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50