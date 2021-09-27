Зрителями спектакля «Грифон» в Крыму стали 45 тысяч человек

Спектакль "Грифон" в Крыму просмотрели 45 тысяч человек

В этом году более 45 тысяч гостей и жителей полуострова стали зрителями масштабного спектакля «Грифон», постановку которого организовали в музее-заповеднике «Херсонес Таврический». Завершающие показы смогли бесплатно посмотреть учителя Севастополя, владельцы «пушкинской карты» и участники первой археологической школы «Поехали!».

- Мы понимаем, что история Херсонеса настолько богата, что можно начинать работать над продолжением проекта и спектаклем «Грифон -2», – рассказала принимающий режиссер спектакля Наталья Слепченко.

В этом году зрители увидели около 300 уникальных костюмов и декораций в каждом показе. Для полного неповторимого погружения в атмосферу использовались мультимедийные эффекты, анимация, 3D-моделирование, которые дополняли древние руины. Фонд «Моя история» организует новые показы спектакля снова летом 2022 года.

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