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Спорт27 сентября 2021 17:41

Крымский спортсмен выиграл второй из пяти этапов Кубка Европы по сумо

Заур Караев продолжает покорять пьедесталы международных турниров
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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Крымчанин Заур Караев выиграл второй из пяти этапов Кубка Европы по сумо. Фото: Крымская газета

Крымчанин Заур Караев выиграл второй из пяти этапов Кубка Европы по сумо. Фото: Крымская газета

Крымчанин Заур Караев выиграл второй из пяти этапов Кубка Европы по сумо. В общей сложности он одержал уже 14 побед в серии.

Как пишет Крымская газета, в рамках первого этапа, который проходил в Венгрии, боец выиграл десять схваток в весовой и в абсолютной категории. В Польше он добавил в свой рейтинг еще четыре победы в весовой. Конечно, как и все лучшие спортсмены, Караев стремится завоевать лицензию на всемирные игры. Именно эта награда является самой важной для участников кубка.

- Это главная цель для многих спортсменов в нашем виде спорта. Поэтому происходят очень жесткие схватки, все отдают силы ради победы. На каждую схватку ты выходишь как на последнюю, – цитирует СМИ Заура Караева.

По его словам, крайне важную роль играет физическая подготовка бойца, его реакция и скорость.

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