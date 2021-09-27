В Крыму собрали больше 4 миллионов на благотворительной акции «Белый цветок»

В Симферополе удалось собрать 406 тысяч 56 рублей Фото: Архив "КП"

25 сентября по всему Крыму прошла благотворительная акция «Белый цветок», на которой крымчане собирали средства для нуждающихся. А за участие в мероприятии гости смогли получить символ мероприятия – белую ромашку, а также множество поделок, изготовленных руками детей.

Как сообщила в эфире радио «Комсомольской правды Крым» глава межрегиональной общественной организации «Русское единство» Елена Аксенова, на сегодняшний сумма, которую удалось собрать во время акции, составила 4 308 413 рублей.

- Все деньги, которые мы собираем, мы направляем на хоспис и фонд «Будем милосердны». Есть проекты, которые проходят в других городах Крыма, и там сами ребята делят средства, - отметила Аксенова.

Заметим, в Симферополе удалось собрать 406 тысяч 56 рублей. Деньги направят на приобретение авиабилетов детям (и их сопровождающим), нуждающимся в транспортировке к месту оказания медпомощи, а также на потребности Крымского детского хосписа.

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