В Симферополе планируют наладить систему проката самокатов

Электросамокат прост в использовании и не требует специальной физической подготовки. Фото: Электросамокаты - Симферополь / Вконтакте.

В Симферополе будет организована проверка системы предоставления в прокат электросамокатов и велосипедов, сообщил глава местной администрации Валентин Демидов. На данный момент эти услуги не систематизированы.

- Необходимо проработать алгоритм действий, учитывая, что предприниматели готовы идти навстречу, они выходили с такой инициативой, – сообщил Демидов.

Он дал поручение разработать систему, которая позволит предпринимателям понять, на каких территориях они смогут предоставлять услуги проката.

Напомним, в крымской столице решили упорядочить работу электросамокатов, а не убирать их. Кроме того, жители Ялты ранее жаловались на то, что брошенный транспорт загораживает дорогу пешеходам.

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