Суд Украины наложил арест на российские судна из-за полетов в Крым

Суд на Украине арестовал 12 российских самолетов из-за полетов в Крым Фото: Архив "КП"

Суд Украины наложил заочные аресты на четыре судна и 12 пассажирских самолетов российской авиакомпании за нарушение правил международных полетов и судоходства при заходе в Крым, сообщила так называемая прокуратура РК, входящая в состав офиса генерального прокурора Украины.

Украинская сторона убеждена, Россия использовала авиатранспорт «для неправомерной переправки лиц через государственную границу Украины».

- По ходатайствам прокуратуры судом наложены аресты на 12 самолетов российского авиаперевозчика, перевозившие пассажиров из / в закрытого пункта пропуска «Симферополь-авиа», и четыре судна, которые заходили в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова, – говорится в сообщении.

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