Организатор благотворительной акции «Белый цветок» рассказала, как стать участником мероприятия

Во время акции по всему Крыму удалось собрать 4 308 413 рублей. Фото: Архив "КП"

Каждый год почти во всех городах полуострова проходит благотворительная акция «Белый цветок». Как сообщила в эфире радио «Комсомольской правды Крым» глава межрегиональной общественной организации «Русское единство» Елена Аксенова, стать участником может любой желающий.

Для этого достаточно зайти на сайт «Русского единства» и заявить о желании поучаствовать в благотворительном мероприятии. Либо подойти в палатку «Добрый Крым», которая стоит в любом городе республики, и предложить свою услугу там.

- Стать участником можем любой человек. Если кто-то из физических лиц связывается с нами, мы очень рады любой инициативе, поэтому с удовольствием делимся и говорим, чем помочь, - добавила Елена Аксенова.

Напомним, на сегодняшний сумма, которую удалось собрать во время акции по всему Крыму, составила 4 308 413 рублей. Все средства направят на помощь нуждающимся.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50