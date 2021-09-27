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Происшествия27 сентября 2021 18:36

В Крыму задержали 21-летнего мошенника из Воронежа

В республике парень планировал продавать поддельные банкноты
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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В Симферополе задержали фальшивомонетчика из Воронежа

В Симферополе задержали фальшивомонетчика из Воронежа

Фото: Архив "КП"

В Симферополе стражи порядка задержали 21-летнего жителя Воронежа, который подозревается в хранении с целью сбыта поддельных пятитысячных денежных купюр. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, у него изъяли семь банкнот номиналом по пять тысяч рублей.

- Со слов подозреваемого, фальшивые банкноты он заказал в Интернете и забрал из тайника, расположенного в лесном массиве возле села Строгановки Симферопольского района. Подделки он планировал сбыть на территории города, – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Кроме того, полицейские обнаружили у задержанного верток с кристаллическим веществом белого цвета, который также отправлен на исследование. Сейчас подозреваемый заключен под стражу.

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