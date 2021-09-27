В Крыму нет рисков срыва сроков строительства электросетей в рамках ФЦП

Минэнерго РФ не видит рисков срыва сроков строительства электросетей в рамках ФЦП в Крыму Фото: Архив "КП"

В Министерстве энергетики Российской Федерации не видит угрозы срыва сроков реализации электросетевых объектов в Крыму. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе министерства. Все работы выполняются по графику.

- Минэнерго России не видит рисков нарушения сроков реализации мероприятий по ФЦП Крыма в части строительства электросетевых объектов. В соответствии с текущей редакцией ФЦП Крыма, завершение реализации мероприятий предусмотрено в 2025 году, – говорится в сообщении.

Уточняется, что на строительство электросетевых объектов в республике в рамках ФЦП выделен 21 миллиард 502 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что на развитие детских театров в Крыму потратят 10 миллионов рублей. Средства выделят из федерального бюджета.

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