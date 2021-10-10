«Крымский марафон» перенесли из-за COVID–19

В Евпатории забег «Крымский марафон» перенесли на неопределенный срок Фото: Архив "КП"

В Евпатории забег «Крымский марафон» перенесли на неопределенный срок в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе, сообщил глава администрации города Роман Тихончук. Напомним, что марафон должен был состояться 17 октября.

- Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в республике было принято решение о его переносе. О новых сроках проведения забега будет объявлено дополнительно, – сообщил Тихончук.

Ранее сообщалось, что за истекшие сутки в Крыму выявили 493 человека, заболевших Covid-19. В регионе развернут новые койки для больных COVID-19 в связи с активным ростом инфицированных. Также местных жителей призывают прививаться от новой инфекции. В республике на данный момент есть около 200 тысяч доз вакцины от COVID-19.

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