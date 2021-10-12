Жителям Крыма предлагают побороться за премию «Знание»

Российские просветители смогут подать заявки на соискание премии Российского общества «Знание» Фото: Архив "КП"

Российское общество «Знание» объявило о приеме заявок на участие в ежегодной просветительской премии. Участники должны продемонстрировать свои знания в сферах науки и технологий, бизнеса, истории, экологии, культуры и искусства. Уточняется, что номинаций всего 13.

Заявку на соискание Премии «Знание» можно подать до 1 ноября. Требуется заполнить специальную форму: рассказать о себе, своей деятельности и достижениях.

- Цель ежегодной Просветительской Премии «Знание» – определить круг людей, для которых просветительская деятельность является внутренней потребностью. Они стремятся нести знания и просвещение людям. Это очень важное и благородное дело, – уверен председатель регионального отделения общества «Знание», проректор по академической и административной политике – первый проректор Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Владимир Курьянов.

В конце ноября члены почетного жюри – видные государственные деятели, представители бизнеса, общественных организаций, деятели науки, культуры и искусства – выберут лауреатов, а торжественная церемония награждения состоится в Московском театре мюзикла 7 декабря 2021 года. Более подробную информацию можно узнать по ссылке.

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