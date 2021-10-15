В Крыму бесследно исчез 55-летний мужчина

Радик Валеев. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети новую ориентировку.

- Пропал Валеев Радик Варисович 55 лет (1966 года рождения), города Джанкой и Симферополь, - сообщают поисковики, отмечая, что уже три недели, с 21 сентября родные и близкие не знают где он и что и ним.

Приметы Радика Валеева: 183 сантиметров рост, худощавый, карие глаза, седые волосы.

Крымчанин был одет в голубую футболку, синие джинсы и черные туфли.

Всех, кто его видел пропавшего или знает о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8(800) 700 54 52 или 112.

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