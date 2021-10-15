Восход на ЮБК 15 октября. Фото: Андрей Бачурин/VK

Начало дня – это всегда волшебное действо, но если восходом любоваться в окрестностях Ялты, то сказочность ежедневного и обязательного природного явления и вовсе зашкаливает.

Смотреть видеосюжет Появилось видео рассвета на Южном берегу Крыма 15 октября

- 15 октября. Ай-Петри,- так назвал кратко, но емко назвал свои фото и видео крымчанин Андрей Бачурин.

Пятница выдалась погожей, поэтому плотного одеяла из облаков на небосводе нет и очень хорошо видно морское побережье.

Глядя на запечатленные пейзажи Южного берега Крыма хочется говорить исключительно стихами!

Плато Ай-Петри у станции канатной дороги. Фото: Андрей Бачурин/VK

Житель Ялты на протяжении длительного времени радует пользователей соцсети удивительными по красоте кадрами, которые сделаны на плато Ай-Петри в окрестностях станции канатной дороге «Мисхор-Ай-Петри».

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