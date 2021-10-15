В Крыму представят 46 новых сортов на Балу хризантем 2021

Мелкоцветковые сорта хризантем первыми раскрыли свои бутоны. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На Южном берегу Крыма готовятся к Балу хризантем. Выставка осенних цветов проходит под доброй традиции под занавес октября.

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- На 68-м балу «царицы осени» посетители сада познакомятся с сотнями хризантем разных сортов и форм, - сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада (НБС-ННЦ РАН).

Особый интерес конечно же вызовут 46 хризантем-новинок, которые выйдут на широкую публику впервые. Посетители сада по доброй традиции смогут предложить свои уникальные названия-«имена» для прекрасных незнакомок.

Но уже сейчас можно полюбоваться мелкоцветковыми сортами, которые уже раскрыли свои бутоны под лучами осеннего солнышка.

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