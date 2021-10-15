Где в Крыму не будет воды 15 октября

Краны по указанным адресам будут сухими временно Фото: Архив "КП"

Города Крыма 15 октября частично остались без воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в Евпатории до 17.00 краны будут сухими на проспекте Победы в домах 44 , 46, 48, 71, а также на улице Полтавская, 5, улице Луговая, 15, улице Чапаева 47, 55, 59, 69, 71, 73, 81, 83, 85, 87, 89.

В Керчи до 00.00 воды не будет на лице 12 Апреля, улице Суворова, улице Ванцетти. Также в городе до 00.00 будет ограничено водоснабжение по адресам: Стройгородок, улица Челядиново, улица Ярошенко, улица Международная, улица Печенкиной, улица Ученическая, улица Днепровская, улица Кривуляк, улица Шмидта, Школа № 10.

Временные неудобства связаны с ремонтом на водных сетях.

Ранее сообщалось, что в Крыму будет солнечно и тепло 15 октября. Опасные метеорологические явления не ожидаются.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50