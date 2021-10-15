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Общество15 октября 2021 10:48

На дорогах Симферополя образовались 9-балльные пробки

Причина заторов – ремонт дорожной сети
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Перед поездкой в город жителям Симферополя стоит спланировать свой маршрут

Перед поездкой в город жителям Симферополя стоит спланировать свой маршрут

Фото: Архив "КП"

Утором 15 октября на дорогах Симферополя образовались 9-балльные пробки. Этому свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

Наиболее сложная ситуация наблюдается на проспекте Победы, а также на улицах Глинки, Бородина, Кечкеметская, Бела Куна, Восточная и Кубанская.

В настоящий момент проводятся ремонтные работы на проспекте Победы, это мешает свободному проезду транспорта. Жителям и гостям крымской столицы следует заблаговременно планировать свой маршрут перед поездкой.

Ранее сообщалось, где в Крыму не будет воды 15 октября. Временные ограничения связаны с ремонтом на водных сетях.

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