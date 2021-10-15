В Симферополе на выходных состоится расширенная агроярмарка

На агроярмарках представят продукцию по сниженным ценам Фото: Архив "КП"

В крымской столице в ближайшие выходные состоится агроярмарка, на которой производители сельхозпродукции представят свои товары по сниженным ценам, сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Мероприятие пройдет в рамках исполнения поручения Главы Республики Крым Сергея Аксенова.

- Расширенная агроярмарка состоится в крымской столице с целью стабилизации цен на сельскохозяйственную продукцию. На ней будут представлены сезонные овощи и фрукты, мясная и молочная продукция, колбасные изделия, мед и другая продукция крымских фермеров по рекомендуемым Министерством промышленной политики Республики Крым ценам, – сообщил вице-премьер.

Ярмарки пройдут в Симферополе с 07.00 до 14.00 в субботу по адресам:

- улица Киевская, 177 (напротив МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»);

- улица Кечкеметская/ул. Бела Куна (стоянка ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»);

- улица Севастопольская, 80/3 (дублирующий проезд), а также на ярмарочных площадках МУП «Метроград»;

- проспект ГРЭС, ул. Энергетиков, 2;

- улица Героев Сталинграда, 8;

Адреса проведения ярмарочных мероприятий в воскресенье:

- улица Ракетная, 10;

- микрорайон Каменка, улица Крымской Весны, 31.

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