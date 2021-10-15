Вертолет Росгвардии испортил крымчанам отдых на озере

Фото: скриншот из видео "Жесть Крым"/ "Вконтакте"

Около озера в поселке Скалистое под Симферополем, что является излюбленным местом для отдыхающих, посиделки туристов нарушил низко летящий вертолет Росгвардии.

- Сегодня отдыхая компанией в Скалистом (так называемое Марсианское озеро), столкнулись с произволом. Вертолет Росгвардии несколько раз низко пролетал над всеми отдыхающими, поднимая пыль, камни, мусор, унося личные вещи в озеро. Зачем так делать? - негодуют туристы.

На видео, опубликованном в соцсетях, действительно видно, что вертолет кружит слишком низко. Из-за этого все камни и грязь оказываются на подстилках отдыхающих.

В Росгвардии корреспонденту КП-Крым объяснили, что в зоне над озером в Скалистом не запрещено летать.

- В Скалистом выполнялись учебно-тренировочные полеты. Та зона, где они летали, не является бесполетной, - пояснил помощник начальника Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю по взаимодействию со СМИ Владимир Попов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50