В Крыму осталось 12% коечных мест для инфицированных Covid-19

В Крыму разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Крыму лишь 12% коечных мест осталось для инфицированных Covid-19. Медучреждения разворачивают дополнительные места, сообщила вице-премьер – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.

За истекшие сутки в Крыму выявили 568 новых случаев заболевания Covid-19. Всего с начала пандемии в республике заболели 86 481 человек.

- По состоянию на 14 октября коечный фонд доразвернут до 4 410 коек в 31 медицинской организации. Из них 4 229 – для взрослых, 181 – для детей, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму планируют ввести системы QR-кодов для вакцинированных от коронавируса при посещении общественных мест. Аналогичная система уже действует в других регионах РФ.

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