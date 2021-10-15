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Экономика15 октября 2021 12:26

Восстановление домов после потопа в Ялте и Керчи растянется на два года

Крыши будут ремонтировать зимой
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Стихия причина ущерб на 5 миллиардов рублей

Стихия причина ущерб на 5 миллиардов рублей

Фото: Михаил ПАТЛИС

Восстановление жилого сектора после летнего потопа в Ялте и Керчи растянется на два года. Из федерального бюджета на ремонт крыш и благоустройство придомовых территорий поступит 3,5 миллиарда рублей.

- Мы получили подтверждение, что в течение двух лет мы их получим, - сообщил министр ЖКХ Крыма Сергей Донец. - На проектирование республика выделила 140 миллионов рублей.

В первую очередь отремонтируют крыши, которые не выдержали залповых ливней и дали течь. По словам министра, управляющим компаниям в пострадавших регионах поставлена задача поддержать крыши до капитального ремонта, «чтобы никому на голову не капало».

Работы стартуют уже этой зимой, как только проекты получат положительное заключение госэкспертизы. Затем наступит очередь благоустройства придомовых территорий, разрушенных потоками воды.

Потопы в Крыму в июне-июле 2021 года получили статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Ущерб от стихии оценивается в 5 миллиардов рублей.

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