За последние сутки в Крыму выявили 568 новых случаев Covid-19

В настоящий момент в республике реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Республике Крым за последние сутки выявили 568 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе заболели 86 481 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на Covid-19, обследовано 8 739 человек.

- Количество выздоровевших за последние 24 часа составляет 668 человек, выздоровевших за весь период – 73 433, – говорится в сообщении.

Кроме того, с начала пандемии в республике от коронавируса умерли 2 749 человек, 16 – за последние сутки.

Ранее сообщалось, что в Крыму осталось всего лишь 12 % коечных мест для инфицированных Covid-19. Медучреждения разворачивают новые.

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