Крымским перевозчикам компенсируют потери от моратория на поездки 65+

Транспортники потеряли часть пассажиров из-за антиковидных ограничений Фото: Архив "КП"

Крымским перевозчикам компенсируют потери от падения пассажиропотока из-за ограничений для пассажиров в возрасте 65 лет и старше. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Мы готовы просчитать, как меру поддержки, с учетом ограничения 65+ в связи с коронавирусом, - отметил он. - У перевозчиков упал объем льготных перевозок, так хотя бы 50% от среднемесячной суммы выделить на поддержку.

Вместе с тем, глава региона не поддерживает решение повысить стоимость проезда в общественном транспорте. По его словам, из-за низкого контроля за оплатой в троллейбусах и автобусах много «зайцев», из-за которых перевозчики терпят убытки.

Напомним, с 11 октября и до 1 декабря предприятия были обязаны перевести всех сотрудников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную форму работы. Также для этой возрастной категории временно отменены льготы на проезд в общественном транспорте.

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