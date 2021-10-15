До конца дня во всех многоэтажках Симферополя начнет работать отопление

Во всех домах Симферополя обещают включить отопление до конца дня Фото: Архив "КП"

К вечеру 15 октября дня во всех многоквартирных домах Симферополя должно появиться тепло, сообщил заместитель главы администрации Симферополя Сергей Чернов.

Он напомнил, что в школах, детсадах и больницах крымской столицы отопление начали включать 5 октября. В настоящий момент ведется подача тепла в многоквартирные дома города.

- Цифра неотапливаемых объектов меняется. Это также связано с порывами на теплосетях. Так, на данный момент в Симферополе 111 многоквартирных домов пока не получают отопление. Думаю, что уже к вечеру пятницы последние незапущенные котельные ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» отремонтируют и в домах будет тепло, – объяснил ситуацию чиновник.

Ранее сообщалось, что власти Ялты заявили о начале отопительного сезона в городе. Он завершится 15 апреля в 2022 году.

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