В Симферополе автобусов и троллейбусов на маршрутах станет вдвое больше

С 2022 года на маршруты выйдут новые перевозчики Фото: Архив "КП"

В Симферополе количество автобусов и троллейбусов на городских маршрутах увеличится вдвое. Об этом сообщил глава столичной администрации Валентин Демидов.

- Проведенный мониторинг показал, что на всех маршрутах идет нарушение интервала движения, - отметил он. - Основные причины - массовые ремонты на дорогах и дефицит водителей, их чуть менее 500 на всех.

Тем не менее, по словам градоначальника, достигнута договоренность об увеличении троллейбусов на маршрутах с 24 до 43 единиц, автобусов «Горавтотранса» с 21 до 42 единиц, микроавтобусов частных перевозчиков с 48 до 72 единиц. Также к 16 октября должны привести в порядок информационные таблички на остановках общественного транспорта.

Дефицит общественного транспорта городские власти намерены устранить через конкурсную процедуру, пакетируя лоты из высокорентабельных и социальных маршрутов. Конкурс на перевозки по городу стартует 15 октября.

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