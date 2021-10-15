Крымчан предупредили о высокой пожароопасности до 18 октября

В Крыму до 18 октября объявили предупреждение о высокой пожароопасности Фото: Архив "КП"

Спасатели объявили предупреждение о высокой пожарной опасности в южных, центральных и западных районах Крыма до 18 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

В эти дни в республике запрещено жечь сухую растительность, разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и другие отходы, в том числе в частных жилых домах, садоводческих и огороднических товариществах.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 15 по 18 октября в южных, центральных и западных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность, – говорится в сообщении.

С 30 апреля на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим, а также запрет на посещение и въезд автотранспорта в леса.

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