В Крыму с дрифтерами будут бороться камерой шумонаблюдения

Желающих подымить шинами в Крыму предостаточно Фото: Архив "КП"

В Крыму изучат опыт борьбы с дрифтерами с помощью камеры шумонаблюдения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Поступают обращения в связи стем, что у нас после 22.00 особенно в городах гонщики гоняют, - отметил он. - Москва тестирует сейчас камеры, которые позволяют снять шумовой фон. Посмотрим, как закончится эксперимент в столице, посчитаем, сколько она будет стоить, и примем решение.

По словам главы, он сам слышит рев мотоциклов по ночам со стороны улицы Севастопольская.

Напомним, что местом сбора дрифтеров стала парковка около торгового центра «Южная галерея» в Симферополе. В ночное время там собирается молодежь со всех районов города, тренируются в дрифте и громко слушают музыку.

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