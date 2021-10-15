Главгосэкспертиза одобрила проект строительства дороги к Крымскому мосту

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства четырехполосной дороги к Крымскому мосту Фото: Архив "КП"

Главгосэкспертиза России одобрила проект второго этапа строительства четырехполосной дороги к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, сообщили в пресс-службе учреждения. Уточняется, что средства на проведение работ будут выделены из федерального бюджета.

- Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на второй этап строительства и реконструкции автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автодорога А-290 Новороссийск – Керчь». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение, – говорится в сообщении.

После запуска движения по Крымскому мосту в мае 2018 года автомобильная дорога А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» стала одной из самых востребованных трасс в Краснодарском крае. Большой транспортный поток, особенно летом, требует увеличения пропускной способности трассы. Длина новой четырехполосной дороги составит 119 километров.

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