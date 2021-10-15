В следующем году Крым получит 8 миллиардов на ремонт дорог

Ремонт дорог в Крыму не прекращается Фото: Анна КИРИЕНКО

В следующем году Крым получит из федерального бюджета 8 миллиардов на ремонт дорог. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- На 2022 год на первые пол года объем средств есть — 8 миллиардов рублей, - уточнил он. - Выполняем по итогам полугодия план, нам правительство добавит средств.

Первыми в плане обозначены Евпатория и Керчь, где состояние улично-дорожной сети наиболее аховое. Так, Евпатория на текущий ремонт получит 370 миллионов рублей. В целом, по мнению главы региона, ежегодно в республике способны выполнять дорожные работы на 20 миллиардов рублей.

В этом году на ремонт и содержание дорог Крым получил 16,5 миллиардов рублей.

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