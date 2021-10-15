В междугородних автобусах Крыма начнут работать валидаторы

В Крыму установят валидаторы в междугородних автобусах Фото: Архив "КП"

Скоро начнется тестирование оплаты проезда банковскими картами в междугородних автобусах республики с помощью валидаторов, сообщили в пресс-службе Минтранса РК.

Напомним, что автоматизированная система оплаты в общественном транспорте республики заработала с весны 2020 года. Объем безналичных оплат проезда в автобусах и троллейбусах в Крыму к июлю этого года вырос до 5,8 миллиона рублей в месяц.

- С 18 октября ГУП «Крымавтотранс» в тестовом режиме реализована продажа билетов в салоне автобусов по пригородным маршрутам через мобильный терминал АСОП. Приобретение билетов станет возможным у водителей посредством мобильного терминала по маршрутам: Нижнегорский – Приречное, Нижнегорский – Пшеничное, Нижнегорский – Пены, Нижнегорский – Изобильное, – говорится в сообщении.

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