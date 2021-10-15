В зимнем расписании аэропорта «Симферополь» появились новые направления

На зиму в Крым впервые продлили прямые авиарейсы по четырем крупным направлениям Фото: Архив "КП"

Маршрутная сеть в аэропорту «Симферополь» зимой уже включает 19 направлений полетов: впервые продлили прямые авиарейсы в Крым из Калуги, Перми, Мурманска и Махачкалы. Их будут выполнять 10 авиакомпаний.

- В сравнении с прошлым сезоном география полетов в Крым выросла, в том числе за счет открытия совершено новых для нас направлений. Активная работа с авиакомпаниями по составлению осенне-зимнего расписания, на которое гражданская авиация перейдет с 31 октября, продолжается, – цитирует КИА пресс-службу аэропорта «Симферополь».

По его словам, в зимнем расписании воздушной гавани после нескольких лет перерыва появятся рейсы в Симферополь из Тюмени и Сургута.

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