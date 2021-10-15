Крымский турбизнес перейдет на новые стандарты безопасности

В конце этого лета турпоток на полуострове впервые достиг 7 миллионов человек Фото: Михаил ПАТЛИС

Сфера внутреннего туризма в России активно развивается. Крым лидирует среди других регионов. В конце этого лета турпоток на полуострове впервые достиг 7 миллионов человек. В связи с этим вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму до конца октября разработать национальные стандарты безопасности в сфере туризма.

- Наряду с растущим турпотоком внутри страны правительство видит важной задачей формирование условий, при которых туристическая отрасль будет функционировать, строго следуя принципу безопасности для граждан, – сказал Чернышенко.

В республике уже проводится комплексная работа в этом направлении. На федеральном уровне Минтуризма РК выступило инициатором легализации гостевых домов в РФ. Это обеспечит защиту прав потребителей и урегулирует безопасный отдых для туристов. На республиканском же уровне введены более жесткие требования к качеству подготовки пляжей к купальному сезону.

Стоит отметить, что антиковидные меры ложатся дополнительным финансовым и административным бременем на плечи работодателей. Это влечет за собой повышение тарифа на отдых в Крыму. Минитуризма Крыма разработало единое методическое руководство по этим ограничениям.

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