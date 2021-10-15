В Крыму украинца приговорили к 12 годам тюрьмы за шпионаж

Украинца приговорили к тюрьме за разглашение сведений, являющихся государственной тайной Фото: Архив "КП"

Верховный суд Крыма приговорил жителя Украины к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж.

Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме, так как материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну, фамилия подсудимого не сообщается.

- Приговором Верховного суда республики Крым подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьи 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Местом отбытия наказания определена исправительная колония строгого режима, – цитирует РИА пресс-секретаря суда Марьяну Павловскую.

Отмечается, что подсудимый был признан виновным за передачу иностранному государству информации, которая является государственной тайной. Приговор не вступил в законную силу.

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