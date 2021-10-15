Евросоюз осудил решение провести всероссийскую перепись в Крыму

ЕС осудил решение России провести перепись и военный призыв в Крыму Фото: "КП" Архив

Евросоюз осудил решение российских властей провести перепись населения в Крыму с 15 октября по 14 ноября, как и организацию очередного призыва в Вооруженные силы РФ с 1 октября. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Евросоюз будет продолжать добиваться «прекращения оккупации Крыма». Кроме того, также будет поддерживаться санкционная политика против жителей полуострова.

- Евросоюз осуждает решение РФ провести перепись населения на нелегально аннексированной украинской территории Крыма с 15 октября по 14 ноября и начало еще одной призывной кампании с 1 октября, – говорится в документе.

Всероссийская перепись пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года, сроки решено продлить до 20 декабря в отдаленных и труднодоступных территориях страны.

Напомним, по результатам референдума 2014 года более 96% жителей Крыма высказались в пользу России, в результате регион вошел в состав РФ. Однако Украина и большинство стран Запада не приняли российский статус полуострова.

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