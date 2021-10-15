Центральный музей Тавриды готовит выставку ко дню Черного моря

День Черного моря отмечается 31 октября Фото: Анна КИРИЕНКО

Центральный музей Тавриды ко Всемирному дню Черного моря, который отмечается 31октября, готовит выставку. Об этом в эфире КП-Крым сообщил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

- В этом году будем открывать выставку, посвященную обитателям Черного моря, - отметил он. - Планируем открыть эту экспозицию в день Черного моря 31 октября, и она будет современной и значительно отличаться от всего, что раньше было представлено в музее Тавриды. Особенно детям будет очень интересно.

Всемирный день Черного моря ежегодно отмечается 31 октября с 1996 года и приурочен к подписанию Стратегического плана действий по его реабилитации и защите. Этот день отмечают шесть стран: Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина

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