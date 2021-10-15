К 100-летию первой крымской автономии в музее Тавриды обновили экспозицию

Этот год в музее Тавриды проходит под знаком 100-летнего юбилея

К 100-летию Крымской автономной советской социалистического республики в Центральном музее «Тавриды» обновили экспозицию, рассказывающую о создании первой крымской автономии. Об этом в эфире КП-Крым сообщил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

- В музее есть действующая экспозиция, посвященная созданию и 20-летнему существованию Крымской АССР, - отметил он. - В этом году наша задача пополнить ее новыми документами, фотография, фактами, потому что 100-летие Крымской АССР важная историческая дата, как и 100-летие Центрального музея Тавриды, которое мы отмечаем в этом году. Оба юбилея относятся к тем самым историческим процессам, которые происходили в 1921 году.

Крымская АССР была образована 18 октября 1921 года в составе РСФСР и просуществовала до 30 июня 1945 года. Была восстановлена по результатам референдума 20 января 1991 года, как самостоятельный субъект СССР, но вошедшая в состав государства Украина.

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