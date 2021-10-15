Следком начал проверку после публикаций о ненадлежащем лечении юной крымчанки

Правоохранители начали проверку после публикаций о ненадлежащем лечении юной крымчанки Фото: Архив "КП"

Следователи начали проверку сведений о ненадлежащем оказании медицинской помощи 17-летней крымчанке в реанимации детской реанимации детской инфекционной больницы, опубликованных в СМИ и соцсетях. Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Напомним, девушка оказалась прикована к больничной койке после страшного ДТП. Ее госпитализировали в республиканскую детскую инфекционную клиническую больницу, где у нее появились кровавые пролежни.

-По поручению руководителя главного следственного управления Владимира Терентьева была незамедлительно организована процессуальная проверка сведений из социальных сетей. В настоящее время сотрудники следственного отдела по Киевскому району Симферополя устанавливают обстоятельства госпитализации несовершеннолетней и полноты оказания ей медицинской помощи, – сообщила Постнова.

Специалистам предстоит дать оценку качеству оказанной медицинской помощи. Уточняется, что при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

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