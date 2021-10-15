Путин поучаствовал во Всероссийской переписи населения из своего кабинета

В России стартовала перепись населения. Фото: Владимир Путин/Вконтакте

Президент России Владимир Путин поучаствовал во Всероссийской переписи населения онлайн из своего кабинета, заполнив анкету на портале госуслуг.

- Хочу сказать, что это не формальное дело. В этой связи напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность – оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтерам, которые будут принимать в ней участие, – сказал Путин.

Президент отметил, что государство сможет принимать более выверенные и эффективные экономические решения, опираясь именно на эти данные.

Всероссийская перепись населения стартовала сегодня и продлится до 14 ноября, а в отдаленных регионах страны – до 20 декабря. Крымчане смогут пройти перепись населения в МФЦ с 18 октября. В центрах будут работать подготовленные специалисты.

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