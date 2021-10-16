В Крыму ожидается погожее 16 октября

В Симферополе переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 октября, в субботу на Крымском полуострове будет теплая и сухая погода, лишь к вечеру возможно пойдет моросящий осенний дождь. В воскресенье синоптики пророчат, что небо затянется тучами и на землю обрушатся довольно серьезные осадки.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 20...22°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10…12°, днем 17…19°.

Суббота выдалась хорошая, что и говорить – тепло и ветер не очень сильный. Живи и радуйся, ведь комфортная погода на всем полуострове, во всех уголках южного края.

Температура воды в Черном море 14...18°.

В субботу световой день на 3 минуты короче, чем в пятницу: долгота дня - 10 ч 55 мин, восход - 7.06, заход – 18.01.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50