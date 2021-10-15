КФУ возобновляет очный формат обучения для первокурсников

КФУ им. Вернадского возвращает смешанный формат обучения. Фото: пресс-служба вуза.

Крымский федеральный университет им. Вернадского возобновляет смешанный формат обучения студентов с 18 октября. Соответствующий приказ подписал ректор вуза Андрей Фалалеев. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

- Все виды занятий для первокурсников будут проходить в контактной форме. Для студентов вторых и последующих курсов лекции будут проходить в онлайн-режиме, а лабораторные и практические занятия – в очном формате, - сообщили в пресс-службе.

С 11 октября студентов КФУ перевели полностью на дистанционный режим работы.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов утвердил новые антиковидные меры с 11 октября. Он также запретил ночные пассажирские перевозки и постановил временно приостановить льготный проезд в транспорте для людей старше 65 лет.

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