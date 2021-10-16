Священников должны пускать в больницы на законных основаниях

Священник в "красной зоне". Фото: Петро-Павловский кафедральный собор

Отношение священнослужителей и медицинских учреждением должно происходить на законных основаниях. Такое мнение высказал настоятель симферопольского Свято-Екатерининского храма отец Дионисий Волков. - Статус священников при воинских частях законодательно закреплен, - цитирует Волкова Крымское информационное агентство. - Точно так же должны быть прописаны все необходимые регламенты, чтобы священники могли беспрепятственно посещать больных.

Сейчас духовников пускают в больницы только по договоренности с главврачем и на его усмотрение. При этом священники посещают тяжелых больных, в том числе в «красной зоне» ковидных госпиталей.

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