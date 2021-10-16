На обеспечение Всероссийской переписи населения в Крыму потратят около 30 миллионов рублей

Перепись стартовала 15 октября Фото: Архив "КП"

На обеспечение Всероссийской переписи населения в Крыму из бюджета потратят около 30 миллионов рублей. Об этом сообщил замминистра экономического развития республики Олег Чибеляев.

- Это субсидия из федерального бюджета, которая была доведена до муниципальных образований, - уточнил он.

Средства пойдут на транспортные расходы для переписчиков, особенно для перемещения в сельской местности, на средства связи и ее оплату.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября. Крымчане могут пройти перепись в многофункциональный центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) с 18 октября. В переписных листах 23 вопроса.

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