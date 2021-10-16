Крым получит 157 миллионов на компенсацию расходов пострадавшим от потопа

Восстановление смытых улиц,дворов и домов займет два года Фото: Михаил ПАТЛИС

Крым получит более 157 миллионов рублей из резервного фонда правительства РФ на компенсацию расходов пострадавшим от потопа. Распоряжение об очередном транше подписал премьер Михаил Мишустин.

- Речь идет о возмещении средств регионального бюджета, направленных на оказание единовременной материальной помощи, а также выплат в связи с частичной или полной утратой имущества, - говорится на сайте правительства. - Такую помощь смогли получить почти 4 тысячи человек.

Пострадавшим от залповых ливней в 5 регионах Крыма предоставили помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, 50 тысяч — при частичной потере имущества и 100 тысяч — при полной негодности мебели и бытовой техники. По 6 тысяч рублей выдали на ремонт 1 квадратного метра жилья. Контроль за расходованием средств возложен на МЧС.

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