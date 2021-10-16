В Симферополе за сутки оштрафовали 12 человек без масок

Маски необходимы в общественных местах и транспорте Фото: архив "КП"

В Симферополе за сутки выписали протоколы на 12 человек без защитных масок в общественном транспорте. Штраф за нарушение требований санэпидрежима оставляет 5 тысяч рублей.

Мобильные группы проверили 44 автобуса и троллейбуса. Также проверяющие протоколы. Теперь им грозит штраф в 5 тысяч рублей. Кроме того, мобильные группы составили 5 первичных актов после обследования торгово-развлекательных центров и точек общепита, сообщает Крымское информационное агентство.

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