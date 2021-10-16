Симферопольских кадет привели к присяге у «вечного огня»

Ребята приносят присягу чести и верности офицеров. Фото: Администрация Симферополя

Пятиклассники школы №28 Симферополя приняли кадетскую присягу у мемориала «Лллея Героев - Вечный огонь». После торжественной церемонии воспитанники 5-К класса по праву будут носить форму и погоны с буквой «К».

Уже четыре года учащиеся столичной школы №28 в сотрудничестве с Министерством внутренних дел по Республике Крым становятся кадетами и выбирают жизненный путь служить Родине. За это время воспитанниками кадетских классов стали больше 70 ребят.

- Уверен, что большинство учащихся кадетского класса в будущем пополнят ряды крымских правоохранителей, - отметил на церемонии принятия присяги замглавы администрации Симферополя Ислям Усеинов.

В заключении торжественной церемонии кадеты возложили цветы к «вечному огню».

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