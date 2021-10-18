В Крыму меньше половины пенсионеров привиты от COVID-19

В Крыму низкие темпы вакцинации от коронавируса Фото: Виталий ПАРУБОВ

Меньше половины крымчан старше 60 лет получили первый компонент вакцины от коронавируса, сообщила замминистра труда и соцзащиты РК Елена Лось в эфире радио «Спутник в Крыму».

По ее словам, к настоящему моменту в стационарах региона находится 4015 человек, из них более половины – 2272 пациента – старше шестидесяти лет.

- Это самая уязвимая категория граждан, при этом сегодня вакцинированы только 46,5%. То есть первый компонент получили 180 420 человек, – сообщила Лось.

Он добавила, что среди граждан Крыма старше 60-ти прививку должны сделать еще около 200 тысяч человек.

Замглавы Министерства туда и соцзащиты напомнила, что введенные 11 октября новые коронавирусные ограничения связаны с низким уровнем вакцинации на полуострове. Перевод на удаленку некоторых работников и студентов – вынужденная мера, призванная снизить скорость распространения вируса.

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