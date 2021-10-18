Съезд с «Тавриды» в сторону Феодосии расширят и капитально отремонтируют

В следующем году будет готов проект
Фото: Анна КИРИЕНКО
Съезд с трассы «Таврида» в сторону Феодосии расширят до 4 полос и капитально отремонтируют. Это произойдет после передачи 7,5-километрового участка автодороги «Подъезд к городу Феодосия» в федеральную собственность.
- Эта дорога станет самым удобным съездом с «Тавриды» в Феодосию, что оценят все гости полуострова, - подчеркнул руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.
В планах Росавтодора на следующий год провести проектные работы по капремонту с расширением съезда.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50