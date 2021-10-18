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Экономика18 октября 2021 13:41

Съезд с «Тавриды» в сторону Феодосии расширят и капитально отремонтируют

Росавтодор займется этим после передачи трассы в федеральное управление
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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В следующем году будет готов проект

В следующем году будет готов проект

Фото: Анна КИРИЕНКО

Съезд с трассы «Таврида» в сторону Феодосии расширят до 4 полос и капитально отремонтируют. Это произойдет после передачи 7,5-километрового участка автодороги «Подъезд к городу Феодосия» в федеральную собственность.

- Эта дорога станет самым удобным съездом с «Тавриды» в Феодосию, что оценят все гости полуострова, - подчеркнул руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

В планах Росавтодора на следующий год провести проектные работы по капремонту с расширением съезда.

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