Съезд с «Тавриды» в сторону Феодосии расширят и капитально отремонтируют

В следующем году будет готов проект Фото: Анна КИРИЕНКО

Съезд с трассы «Таврида» в сторону Феодосии расширят до 4 полос и капитально отремонтируют. Это произойдет после передачи 7,5-километрового участка автодороги «Подъезд к городу Феодосия» в федеральную собственность.

- Эта дорога станет самым удобным съездом с «Тавриды» в Феодосию, что оценят все гости полуострова, - подчеркнул руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

В планах Росавтодора на следующий год провести проектные работы по капремонту с расширением съезда.

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