Более 700 семей под Бахчисараем будут выживать этой зимой без отопления

Более 700 семей могут замерзнуть под Симферополем этой зимой Фото: Архив "КП"

Семь сотен семей, проживающих в селе Приятное свидание в Бахчисарайском районе, оказались в этом году в непростом положении.

Как пишет РИА, речь идет об СНТ «Союз». Люди отапливают свои дома электроприборами, так как газа у многих еще нет по причине отсутствия межевания. Несколько лет назад в связи с ростом числа потребителей в селе начались проблемы с энергоснабжением.

Во время первой и второй очередей строительства домов жителей обеспечивали две трансформаторные подстанции, но теперь уже идет четвертая очередь возведения, а количество ТП осталось прежним. Их мощности просто не хватает на подачу стабильной электроэнергии: свет постоянно отключают, часто происходят аварии, а бытовая техника «горит», ведь напряжение в сети может падать до 92 вольт при положенных 220-ти.

Местные жители неоднократно обращались в «Крымэнерго» с просьбой решить проблему. Сначала на предприятии пообещали построить новые подстанции в 2020 году, затем в 2021-м, теперь обещают сделать это в 2022-м.

- Если бы это было сделано, ситуация разрешилась. А уже сейчас напряжение в сети падает до 130 вольт, а еще не зима, – цитирует СМИ жителя Приятного свидания Игоря Юрко.

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